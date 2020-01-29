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29.01.20 21:00

Кабмин утвердил план создания 200 приемных отделений экстренной медицины

Правительство утвердило план реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи, согласно которому в этом году будет оборудовано 200 приемных отделений.

Кабмин утвердил план создания 200 приемных отделений экстренной медицины

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

"Сегодняшняя система экстренной медицины несовершенна и не обеспечивает своевременного, качественного и эффективного реагирования. Мы не можем больше позволить себе терять жизнь наших людей из-за неэффективной работы государственной машины. Цель Правительства на этот год – спасти как можно больше украинцев", – подчеркнул премьер-министр Алексей Гончарук.

План реализации Концепции развития системы экстренной медицинской помощи предусматривает:

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