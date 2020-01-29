Бюджет Пенсионного фонда в 2020 году вырастет всего на 2%, – постановление

Согласно постановлению Кабмина №22 от 24 января, собственные доходы Фонда в этом году должны увеличиться на 22,8% – до 301,8 млрд грн, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Вместе с тем средства, выплаченные банками за пользование временно свободными средствами Фонда, планируется увеличить на 11,3% – до 144,9 млрд грн.

В бюджете ПФ на 2020 год предусмотрено, что общий объем его расходов возрастетна 2,2% – до 448,4 млрд грн. В частности, планируется увеличить расходы за счет собственных доходов на 7,2% – до 325,4 млрд грн, в том числе расходы на оплату услуг по выплате и доставке пенсионных средств – на 57,2%, до 1,8 млрд грн.

При этом ожидается, что финансирование административных расходов, связанных с выполнением функций, возложенных на органы Фонда, сохранится на уровне 5,3 млрд грн.

Вместе с тем планируется сократить финансирование из госбюджета обеспечения выплат пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, на 0,6% – до 123 млрд грн.

Согласно документу, остаток средств на конец текущего года предусмотрен на уровне 254,7 млн грн, тогда как остаток средств на начало года отсутствовал.