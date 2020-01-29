"Нафтогаз" снизил цены на газ для промышленности на февраль на 15%

Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", по сравнению с ценами на январь, в феврале цены снизятся на 14%-15% в зависимости от условий поставки, передает БизнесЦензор.

Так, в зависимости от объемов закупки и условий оплаты, "Нафтогаз" предлагает для промышленных предприятий газ по цене 4 661 - 5 208 грн за тысячу кубометров (без НДС и расходов на его транспортировку магистральными и распределительными трубопроводами).

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Как сообщалось, в январе "Нафтогаз" снизил цены на природный газ для промышленных потребителей и учреждений, финансируемых из государственного бюджета, на 6%.

Так, для промышленных потребителей, покупающих газ на условиях предоплаты, в январе действует цена 5500 грн за тыс. кубометров газа (без НДС и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами). Промышленным потребителям, покупающим газ без предоплаты, "Нафтогаз" впредлагает газ по 6072 грн за тыс. куб. м.