Кабмин упростил доступ к геологической информации

Об этом в Facebook сообщил глава Государственной службы геологии и недр Роман Опимах, передает БизнесЦензор.

"Упрощен доступ к первичной и вторичной геологической информации, ознакомление с которой становится бесплатным в местах ее хранения. Также в открытом онлайн доступе будут размещаться протоколы Государственной комиссии по запасам полезных ископаемых", - сообщил Опимах.

Он также добавил, что нововведения Кабмина позволяют использовать средства от продажи государственной геологической информации для оцифровки данной информации и подготовки новых открытых аукционов или конкурсов.