Кабмин решил создать Офис по контролю выбросов в Кривом Роге

Об этом Гончарук сообщил в своем телергам-канале, передает БизнесЦензор.

"Решение правительства позволит создать "Офис контроля выбросов в атмосферу" в Кривом Роге. Государство будет контролировать уровень загрязнения воздуха и выбросов в атмосферу", - сообщил Гончарук.

По данным Гончарука, специалисты и сотрудники лаборатории Офиса будут сопровождать и направлять проверки крупнейших предприятий, осуществляющих выбросы в атмосферу.

"Офис контроля выбросов в атмосферу" будет собирать информацию и осуществлять экологический контроль в наиболее сложных промышленных регионах Украины.

Как сообщила БизнесЦензор, в конце июля топ-менеджеры "АрселорМиттал Кривой Рог" встретились с главой государства Владимиром Зеленским и провели переговоры с представителями Офиса президента, обсудив возможности улучшения экологической ситуации и внедрения социальных проектов в Кривом Роге. В результате стороны договорились о нескольких шагах, включающих дальнейшую модернизацию комбината, внедрение инициатив по снижению нагрузки на окружающую среду и программ корпоративной социальной ответственности.

Как сообщалось, сотрудники Службы безопасности Украины 20 июля провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Как уточнил 21 июля главный юридический консультант предприятия Артем Филипьев, обыски продолжались до утра, была изьята докуменация по проекту строительства машины непрерывного литья заготовок №3. Филипьев отметил, что следователей особо интересовала финансовая документация по этому проекту, стоимостью $150 млн, строительство которого еще не закончено.

В СБУ подтвердили факт проведения следственных действий в рамках расследования уголовного производства относительно ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог" за загрязнение окружающей среды по ст. 441 Уголовного кодекса Украины (экоцид).

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицает обвинения в свой адрес со стороны СБУ, и заявляет об убытках в $1 млн по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал "ArcelorMittal Кривой Рог" за невыполнение в сроки обязательства по улучшению экологической ситуации в регионе и призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

В связи с последними событиями АМКР обратился к Зеленскому и мировому сообществу с просьбой вмешаться в ситуацию и прекратить беспрецедентное давление на иностранного инвестора.

ArcelorMittal владеет в Украине крупнейшим горно-металлургическим комбинатом "ArcelorMittal Кривой Рог" и рядом малых компаний, в частности, ПАО "ArcelorMittal Берислав".

"ArcelorMittal Кривой Рог" – крупнейший производитель стального проката в Украине. Специализируется на выпуске длинномерного проката, в частности, арматуры и катанки.

Корпорация Mittal Steel приобрела 93,02% акций ОАО "Криворожсталь" на открытом конкурсе 24 октября 2005 года за 24,2 млрд грн (около 4,8 млрд по кусру на тот момент) при стартовой цене 10 млрд грн, после чего меткомбинат был переименован в "Mittal Steel Кривой Рог", позднее – в "ArcelorMittal Кривой Рог".