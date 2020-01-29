Кабмин одобрил эксперимент по использованию электронных прав на внутренних авиарейсах

Об этом Криклий написал в Facebook, сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня на заседании правительства поддержали внедрение эксперимента: во время путешествия поездом, а также в аэропортах при регистрации и оформлении багажа на внутренних авиарейсах для удостоверения личности пассажира можно будет использовать электронное удостоверение водителя через приложение ДІЯ", - сообщил Криклий.

Кабинет министров Украины в конце ноября 2019 года запустил реализацию экспериментального проекта электронного удостоверения водителя (е-удостоверение) и свидетельства о регистрации транспортного средства (е-свидетельство), которые могут предъявляться полицейским вместо водительских прав и техпаспорта на бланках.