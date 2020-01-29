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29.01.20 12:10

Кабмин ликвидирует Крымско-Черноморскую и Азовскую морские инспекции

Кабинет министров решил ликвидировать Крымско-Черноморскую и Азовскую морские инспекции при Госэкоинспекции из-за неэффективности, сообщил премьер Украины Алексей Гончарук.

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Об этом Гончарук написал в своем Телеграм-канале, сообщает БизнесЦензор.

"В Госэкоинспекции существовали 2 отдельные "морские" инспекции - Крымско-Черноморская и Азовская. Их создавали с целью усилить экологический контроль в портах. К сожалению, эксперимент имел обратный результат. Вместо надлежащего контроля государство получило многочисленные жалобы со стороны международных перевозчиков и судовладельцев", - сообщил Гончарук.

По словам Гончарука, эти органы полностью себя дискредитировали.

"Функции по контролю судов будут переданы в областные инспекции. Отныне каждое задержание судна должно быть санкционированным исключительно руководителем Госэкоинспекции", - добавил Гончарук.

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