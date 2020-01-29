Сеть АТБ сохранила темп роста товарооборота на уровне 22%

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"По результатам 2019-го корпорация АТБ повторила рекорд 2018 года, увеличив свой товарооборот на 22,4%. Таким образом, его общий показатель составил 126,8 млрд грн (с НДС) против 103,9 млрд грн годом ранее", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что объем уплаты налогов и сборов в прошлом году составил 12,6 млрд грн.

"Наращивание товарооборота является результатом как расширения торговой сети компании, которая насчитывает сегодня 1077 магазинов, так и внедрения новых технологий, совершенствования производственных, логистических и маркетинговых процессов", - цитируется в сообщении генеральный директор корпорации АТБ Борис Марков.

По его данным, сеть ежедневно обслуживает около 4 млн покупателей.

По данным пресс-службы, в 2019 году сеть АТБ пополнилась 88 новыми торговыми точками. Таким образом, общее количество магазинов "АТБ" увеличилось более чем 8% по сравнению с 2018 годом и сейчас составляет 1077 магазинов, расположенных в 274 населенных пунктах 22 областей Украины.

Корпорация "АТБ" – объединение компаний в сфере розничной торговли, производства и продажи продуктов питания. В состав корпорации входит розничная компания "АТБ-маркет", кондитерская фабрика "Квитень" (ТМ Bravissimo, "Квитень", Biscuits Collection), мясная фабрика "Фаворит Плюс" (ТМ "Добров", "Мясная лавка", "Колбасный ряд"), спорткомплекс "Восход" в Днепре. В корпорации насчитывается более 64 тыс. сотрудников

Владельцами сети АТБ являются трое днепровских бизнесменов - Геннадий Буткевич, Евгений Ермаков и Виктор Карачун.