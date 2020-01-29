Фонд госимущества объявил повторную продажу "Киевпассервиса"

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Соответствующее объявление размещено в официальном издании ФГИ "Ведомости приватизации" №6 (1286) от 29 января 2020 года.

Согласно сообщению Фонда, аукцион 4 марта 2020 года в системе "ProZorro.Продажи". Стартовая цена объекта – 195,9 млн грн.

Как сообщалось, условием приватизации "Киевпассервиса" является сохранение инвестором деятельности автовокзалов в Киеве минимум на 5 лет, в Киевской области – минимум на 15 лет. Кроме того, инвестор должен погасить задолженность по заработной плате в течение шести месяцев, не допустить увольнения сотрудников, соблюдать коллективный договор.

При этом связанные с Россией юридические и физические лица, а также бенефициарные собственники 10% и более акций не допускаются к участию в торгах.

Как сообщалось, Фонд государственного имущества Украины в августе 2019 года отменил торги по продаже государственного пакета акций в размере 99,9% уставного капитала АО "Киевпассервис" по сниженной цене в 97,9 млн грн.

Первые торги по продаже госпакета акций "Киевпассервиса" были назначены на 14 августа, однако аукцион не состоялся. Стартовая цена лота тогда составляла 195,9 млн грн.

АО "Киевпассервис" включает Центральный автовокзал, автостанции "Подол", "Дарница", "Полесье", "Пивденна", "Дачная" в Киеве, а также 18 автостанций в Киевской области.

За 9 мес.-2019 года предприятие получило 39 млн грн дохода. В 2018 году предприятие получило 47 млн грн дохода, из которых за предоставление услуг перевозчикам – 10 млн грн, пассажирам – 20 млн грн, сдачи площадей в аренду – 6 млн грн.