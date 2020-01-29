"Приватбанк" выплатил заводу Коломойского почти 22 миллиона по решению суда

Об этом со ссылкой на пресс-службу "ПриваБанка" сообщает БизнесЦензор.

"Сегодня "ПриватБанк" выплатил "Никопольскому заводу ферросплавов" 21,8 млн грн, выполнив решение Хозяйственного суда города Киева от 17 декабря 2019 года. В то же время, банк подал апелляционную жалобу на решение суда, считая решение суда первой инстанции неправомерным, а действия организаторов пикета очередной попыткой давления на банк", - сообщает банк.

Банк считает, что исполнение решения суда первой инстанции "делает абсолютно безосновательным проведение массового пикета "сотрудников" завода, который продолжается с сентября 2019 перед центральными офисами банка в Днепре и Киеве".

"Протесты были призваны помешать нормальной жизнедеятельности банка и оказать давление на сотрудников и клиентов ПриватБанка", - сообщает банк.

По информации пресс-службы банка, участники пикетов прибегают к целенаправленным действиям, провоцируя конфликты с работниками банка, блокируя проезды и выезды из офисов банка и препятствуя нормальной работе офиса.

"В целом, по фактам нарушения правопорядка участниками протестов, полицией зарегистрировано 134 обращения от работников банка и других граждан", - сообщает "ПриватБанк".

Как писал БизнесЦензор, в мае 2018 года Национальный банк подал в Хозяйственный суд Днепропетровской области исковое заявление об обращении взыскания на движимое имущество, принадлежащее АО "Никопольский завод ферросплавов". Это имущество было передано в залог как обеспечение обязательств АО КБ "Приватбанк" по кредиту рефинансирования.

28 августа 2019 года Хозяйственный суд Днепропетровской области утвердил мировое соглашение между Национальным банком Украины и АО "Никопольский завод ферросплавов".

Согласно мировому соглашению, инициатором которой выступил "Никопольский завод ферросплавов", последний обязывался погасить задолженность "Приватбанка" по кредиту рефинансирования в сумме, равной рыночной стоимости залогового имущества.

В 2018 году Национальный банк подал 148 исков против бывшего владельца "Приватбанка" Игоря Коломойского (финансового поручителя) и связанных с ним 32 компаний – имущественных поручителей на общую сумму около 10 млрд грн. Цель исков – обеспечить погашение кредитов рефинансирования, которые Национальный банк выделил "Приватбанку" в период между 2008 и 2015 годами. В целом иски направлены на погашение задолженности по пяти кредитным соглашениям. Суды уже приняли 21 решение в пользу Национального банка об обращении взыскания на предметы ипотеки по обязательствам "Приватбанка" на общую сумму 1,2 млрд грн, 18 из которых вступили в законную силу, а исполнительные документы были направлены в органы Государственной исполнительной службы для принудительного исполнения.

НЗФ – крупнейшее в Украине предприятие по производству силико- и ферромарганца. Использует импортное и отечественное сырье для производства ферросплавов.

НЗФ контролирует группа "Приват" Игоря Коломойского и партнеров и EastOne Виктора Пинчука.