МАУ вывезет туристов и приостановит полеты в Китай из-за нового вируса (обновлено)

Об этом соообщили в пресс-службе авиаперевозчика, передает БизнесЦензор.

В компании увточнили, что ближайшие рейсы Киев-Санья-Киев будут выполняться исключительно на вывоз пассажиров. Рейсы из Саньи состоятся по стандартному расписанию – 31 января и 4 февраля.

"Авиаперевозчик и туроператор согласовали прекращения рейсов по этому направлению предварительно до 24 февраля и окончательной нормализации ситуации", – уточнили в МАУ.

Как сообщалось, ранее авиакомпания SkyUp, которая выполняет чартерные рейсы для туроператора JoinUp!, решила прекратить летную программу в Китай на период с 3 февраля по 28 марта в связи с коронавирусом.

По последним официальным данным, количество подтвержденных случаев заболевания выросло за сутки на 1 459 – до 5 974 человек. Число жертв вируса выросло на 26 – до 132.

Почти все летальные случаи зафиксированы в провинции Хубэй, в столице которой Ухане впервые был обнаружен вирус. Эта центральная провинция с населением около 60 миллионов человек сейчас фактически находится в изоляции.