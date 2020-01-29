ЕС ожидает от Украины возвращение выведенных из "Приватбанка" активов

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

"Стороны подчеркивают, что важно осуществить правосудие в отношении тех, кто ответственен за широкомасштабное мошенничество в "Приватбанке", и вернуть активы (в Украину)", - сказано в заявлении.

На необходимость восстановить справедливость в случае с махинациями в "Приватбанке" указал и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы обсудили, как Украина должна укреплять верховенство права и бороться с коррупцией, включая случай мошенничества с "Приватбанком", - сказал Боррель.

В декабре 2016 года "Приватбанк" был национализирован решением украинского правительства. По данным тогдашней главы Национального банка Украины Валерии Гонтаревой, экс-владельцы "Приватбанка" Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов в ночь перед национализацией вывели за рубеж 16 млрд гривен.

Компания Kroll по результатам аудита сообщила, что всего владельцы и бывшие менеджеры "Приватбанка" вывели более 5,5 млрд долларов. Общие же расходы Украины на национализацию финансового института достигли 198 млрд грн (около 7,6 млрд евро).

Юристы "Приватбанка" подали в отношении двух бизнесменов иски в суды нескольких стран. Так, в Канцелярском суде американского штата Делавэр находится исковое заявление на сумму свыше 600 млн долларов, в Высоком суде Англии и Уэльса - требование о взыскании с Коломойского 3 млрд долларов, а в Израиле рассматривается иск на 2 млрд шекелей (около 515 млн евро).