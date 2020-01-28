Налоговая служба начала публикацию разъяснений для налогоплательщиков

Как сообщает пресс-служба ГНС, темы для разъяснений будут определяться исходя из административной практики, а также запросов плательщиков, передает БизнесЦензор.

Согласно сообщению, в первом номере такого информационного письма освещены вопросы внесения процентов по кредиторской задолженности перед нерезидентом в уставный капитал украинской компании, операций по возврату участнику общества средств или имущества, ранее внесенных им в уставный капитал общества.

Также Налоговая служба подготовила разъяснения о том, что возврат средств, предусмотренный программами лояльности, не включается в базу налогообложения НДС, по вопросам акцизных накладных на утраченное и/или использованное горючее, а также розничной продажи алкогольных напитков.