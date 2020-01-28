Количество бесконтактных оплат проезда в киевском метро превысило 100 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба КП "Киевский метрополитен", передает БизнесЦензор.

"Ежедневно таким образом на желтых турникетах осуществляется до 240 тысяч оплат, при этом более половины из них – NFC-устройствами (смартфонами, смарт-часами и др.)", – отмечается в сообщении.

По данным коммунального предприятия, в течение пяти лет бесконтактной технологией в метро успели воспользоваться туристы из более 90 стран мира.

Наиболее популярными бесконтактные расчеты являются на станциях "Вокзальная", "Лукьяновская", "Дворец спорта", "Лыбидская" и "Политехнический институт". Всего в метрополитене сегодня установлено 139 желтых турникетов для бесконтактной оплаты проезда банковскими платежными карточками и гаджетами.

Напоминим, технологию бесконтактной оплаты в Киевском метрополитене запустили компания Mastercard и "Ощадбанк" в 2015 году. Тогда Киев стал пятым городом мира, где проезд стало возможно оплатить банковской карточкой прямо на турникете.