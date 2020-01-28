Совет НБУ рекомендовал активизировать механизмы долгосрочного рефинансирования банков

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета Национального банка Украины (НБУ) Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

Данилишин добавил, что Совет НБУ также рекомендовал усовершенствовать дифференцированный подход к нормам обязательных резервов в зависимости от видов валют и сроков, а также принять меры по активизации рынка процентных свопов (IRS), в том числе путем проведения таких операций Нацбанком.

Совет также рекомендовал рассмотреть возможность смягчения отдельных требований по формированию банками резервов под активные операции, которые могут способствовать оживлению кредитования, в том числе через оптимизацию документирования кредитного процесса, регулярную актуализацию коэффициентов ликвидности залога, используемых при определении размера кредитного риска; увеличение удельного веса качественных параметров при определении коэффициента вероятности дефолта. Совет рекомендовал во второй половине 2020 года изучить результаты либерализации формирования резервов по портфельному принципу, увеличить лимиты по таким кредитам и распространить соответствующую практику на все платежеспособные банки.

Согласно сообщению, Совет считает целесообразным ослабление требований по оценке кредитного риска по операциям финансового лизинга как менее рискованного продукта и, например, установление коэффициента ликвидности предмета лизинга по размерам, определенным для залога на основании права доверительной собственности, а также расширение диапазона приемлемого обеспечения по кредитам, в том числе за счет имущественных прав на недвижимое имущество, которое относится к жилому и нежилому фонду, и финансово-аграрных расписок.

Совет также рекомендовал разработать концепцию дифференциации видов банковских лицензий в зависимости от бизнес-моделей банков и сегментов рынков, на которых они работают, а также, учитывая стабилизацию работы банковской системы, пересмотреть требования относительно минимального размера уставного капитала банков и способствовать решению на законодательном уровне вопроса о его установлении на уровне 200 млн грн.

Вместе с тем Совет рекомендовал усовершенствовать отчетность по кредитному рынку с учетом отчетности небанковских кредитных учреждений, по которым НБУ будет осуществлять надзор в соответствии с проектом "сплит", расширить перечень статистической информации по кредитному рынку и обеспечить ее регулярную публикацию. В числе рекомендаций –инициировать внесение изменений в законодательство по совершенствованию функционирования кредитного реестра НБУ и усовершенствовать систему представления отчетности по неработающим кредитам.