Суд отменил штраф НБУ для "Индустриалбанка" на 7 миллионов за обналичку денег

Как сообщает пресс-служба Нацбанка, регулятор уже обжаловал решение суда в апелляционном порядке, передает БизнесЦензор.

Как сообщалось, Национальный банк по результатам проверок в июне 2019 года оштрафовал АКБ "Индустриалбанк" на 6,85 млн грн за осуществление рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

По итогам проверок регулятор установил, что банк за период с 31 октября 2017 года по 14 июня 2018 года провел финансовые операций по перечислению средств трех финансовых компаний-клиентов банка в сумме около 906 млн грн на счета в других банках. В дальнейшем эти средства инкассаторами банка доставлялись наличными в подразделения указанных клиентов, в частности, якобы для выдачи кредитов.

"Характер и последствия этих финансовых операций дают основания полагать, что они могут быть связаны, в частности, с легализацией криминальных доходов, конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность", – отмечается в сообщении.

НБУ указывает, что обособленных подразделений некоторых из финансовых учреждений на момент заключения договоров на услуги инкассации не существовало, операции финкомпаний по погашению якобы выданных физлицам кредитов отсутствуют, а сами финансовые компании имеют признаки фиктивности, а у одной из них на момент проведения финансовых операций были аннулированы все лицензии.

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В то же время в НБУ подчеркивали, что банк не предпринимал мер для получения исчерпывающей информации о вышеупомянутых клиентах.

Напомним, "Индустриалбанк" в 2017 году завершил слияние с "Экпресс-банком" в 2017 году.

Контрольными пакетами акций ПАО "Индустриалбанк" и ПАО "Экспресс-банк" владела семья бывшего совладельца "Запорожстали" Игоря Дворецкого.

Сейчас основным собственником "Индустриалбанка" указана Роза Дворецкая, которая опосредованно контролирует 69,8% акций.