Украина планирует получить 500 миллионов евро от ЕС в ближайшие недели, – Гончарук

Об этом сказал Гончарук на совместном брифинге с исполнительным вице-президентом Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом 28 января в Брюсселе, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Этот второй транш может быть получен в первом квартале этого года, в ближайшее время, в ближайшее недели-месяца", – сообщил Гончарук.

Премьер подчеркнул, что Европейский союз подтвердил, что Украина выполнила все условия для получения второго транша макрофинансовой помощи в размере 500 млн евро.

Читайте также: Смолий назвал три условия получения нового кредита от МВФ

Как сообщалось, в декабре 2019 года министр финансов Оксана Маркарова заявила, что после достижения предварительных договоренностей о новой программе сотрудничества с МВФ Украина получит макрофинансовую помощь в размере 500 миллионов евро от Европейского союза в ближайшие месяцы.

В июне глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли называл пять условий, которые Украине необходимо выполнить для получения помощи от ЕС.

"В основном они касаются борьбы с коррупцией, а также реформ в экономической сфере. Наиболее важная из них – это введение НАПК автоматизированной проверки электронных деклараций госслужащих", – сказал Мингарелли.

Ранее в Минфине рассчитывали, что 500 млн евро макрофинансовой помощи от Евросоюза Украина может получить в конце марта, если выполнит необходимые для этого условия.

Напомним, представители Украины и ЕС в сентябре 2018 года подписали кредитное соглашение о предоставлении 4-й программы макрофинансовой помощи ЕС Украине (MFA IV) на 1 млрд евро и меморандум о взаимопонимании, в котором закреплены условия выделения этих средств. Сумма в 1 млрд евроразделена на два равных транша.

Первый транш объемом 500 млн евро Европейская комиссия перечислила Украине в декабре 2018 года.

Евросоюз с 2014 года предоставил Украине 2,81 млрд евро макрофинансовой помощи. Третий транш третьей программы макрофинансовой помощи на 600 млн евро был отменен 18 января 2018 года из-за нарушения страной согласованных условий.