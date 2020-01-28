Коломойский отсудил у комбината Ахметова 1,3 миллиарда дивидендов

Соответствующее постановление Верховного Суда в составе коллегии судей Коссационного хозсуда от 14 января обнародовано в судебном реестре, обрало внимание издание "Олигарх", передает БизнесЦензор.

Как отмечается в документе, постановление вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Как сообщалось, в указанном деле по иску ООО "Спирит Финанс" к ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" Хозсуд Днепропетровской области 7 июня 2019 года решил взыскать с ответчика в пользу истца 1,3 млрд грн.

Согласно судебным материалам, в сентябре 2017 года общее собрание акционеров ЮГОК приняло решение о выплате дивидендов на 16,16 млрд грн (10,16 грн в расчете на одну простую акцию).

Однако в установленный законом срок дивиденды не были выплачены для ряда акционеров компании, в т.ч. "Мелчет Инвест Лимитед" (Багамы), "Дакстон Холдингз Лимитед" (Кипр), "Лакрино Инвестментс Лимитед" (Кипр), "Милнербей С.А" (Британские Виргинские острова), "Бриммилтон Лимитед" (Британские Виргинские острова), "Ренальдо Инвестментс Лимитед" (Кипр).

В мае 2018 года указанные акционеры ЮГОК на основании договоров факторинга отступили соответствующие права требования для ООО "Спирит Финанс" в размере 1,17 млрд грн.

Однако ЮГОК денежные обязательства перед ООО "Спирит Финанс" также не выполнил.

В рамках указанного судебного спора ЮГОК подавал встречный иск с требованием признать мнимыми (фактически агентским) упомянутые договоры факторинга. Однако суд отказался удовлетворить эти требования.

По данным госреестра, конечным бенефициаром ПАО "Южный горно-обогатительный комбинат" является Ринат Ахметов.

Учредителем ООО "Спирит Финанс" указано ООО "Спирит Солюшнс", учредителями которого в свою очередь являются ряд физлиц. Среди них - Артем Замша, который с 2013 года является директором обанкротившейся компании "Аэросвит" и назначался главой наблюдательного совета Стахановского завода ферросплавов (эти структуры связывали с группой "Приват").

Кипрская компания "Ренальдо Инвестментс Лимитед", которая фигурирует в числе акционеров ЮГОК, связана с Игорем Коломойским.

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Напомним, акционеры ПАО "ЮГОК" на внеочередном собрании акционеров в сентябре 2017 года приняли решение направить на выплату дивидендов 16,16 млрд грн.

В сентябре 2017 года стало известно, что ООО "Металлотехника", входящее в группу компаний "Евраз" Романа Абрамовича и владевшее 25,78% акций высокоприбыльного ЮГОКа, вышло из состава акционеров предприятия.

При этом в госреестре сообщалось об изменениях в собственниках компании ООО "Металлотехника", в соответствии с которыми ее владельцем стало ПАО "ЮГОК", а конечным бенефициаром – Ринат Ахметов.

Южный ГОК является одним из основных производителей железорудного сырья в Украине – концентрата и агломерата. Занимается добычей и обогащением бедных железистых кварцитов с получением железорудного концентрата с содержанием железа 67,7%, а также доменного агломерата с содержанием железа 58,18%.

Сырьевую базу комбината составляют кварциты Скелеватского месторождения, которое находится в центральной части Криворожского железорудного бассейна. Производительность предприятия – 29 млн тонн сырой руды, 11 млн тонн концентрата, 2 млн тонн агломерата.

ЮГОК контролируется группой "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского, ранее - также компанией Lanebrook Ltd. (мажоритарный акционер компании Evraz Group, основной акционер – Роман Абрамович ), которая в конце 2007 года приобрела 50% акций ЮГОКа у группы "Приват".