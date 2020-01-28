Bank of America спрогнозировал снижение учетной ставки НБУ до 11%

Об этом говорится в обнародованном на этой неделе отчете Bank of America Corp. (BofA), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Согласно отчету, аналитики BofA также понизили прогноз учетной ставки на конец года до 8%, отталкиваясь от низкой инфляции и увеличившихся "голубиных" комментариев от руководителей Нацбанка.

По мнению аналитиков, дальнейшее снижение будет более постепенным – в 0,5-0,75 процентного пункта, хотя возможно еще одно ее уменьшение на 1 п.п. после одобрения новой программы финансирования Украины Международным валютным фондом.

Ключевыми сохраняющимися инфляционными рисками, которые потенциально могут сорвать цикл смягчения НБУ, в BofA называют дальнейшее ослабление гривни и рост тарифов на газ и коммунальные услуги.

В своем отчете банк указывает, что украинский рынок ОВГЗ остается его фаворитом среди пограничных рынков EEMEA благодаря наиболее высоким реальным процентным ставкам и пока все еще невысокому по сравнению с другими странами региона уровню присутствия нерезидентов на рынке внутреннего долга.

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Как сообщалось, Национальный банк Украины снизил учетную ставку до 13,5% с 13 декабря 2019 года.

Базовый сценарий НБУ предполагает дальнейшее снижение учетной ставки до 8% к концу 2021 года при условии устойчивого снижения инфляции до цели 5%. Однако в начале января глава Нацбанка Яков Смолий спрогнозировал, что целевой уровень учетной ставки может быть достигнут уже в 2020 году.

Участники рынка ожидают дальнейшего существенного снижения Нацбанком учетной ставки в конце января в связи с тем, что инфляция в Украине в 2019 году замедлилась до 4,1% с 9,8% годом ранее и приблизилась к нижней границе установленного центробанком целевого диапазона в 5% ± 1 п.п.