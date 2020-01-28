Государственный "Аграрный фонд" начнет работать с аграрными расписками

Об этом сообщил и.о. председателя правления "Аграрного фонда" Иван Барышев, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу госпредприятия.

"Мы решили начать работу с Аграрными расписками, потому что это удобно для аграриев. Ведь использовать инструмент могут хозяйства независимо от размера и специализации, все, что нужно, – это земля и будущий урожай. Для нас это надежный способ обеспечить выполнение агропроизводителем своих обязательств", – сказал Барышев.

Как уточнили в пресс-службе "Аграрного фонда", аграрная расписка может быть финансовой или товарной.

"Товарные аграрные расписки выполняются поставкой сельхозпродукции, что особенно удобно для обеих сторон при заключении форвардного контракта. Кроме того, аграрная расписка существенно уменьшает риски невыполнения сторонами своих обязательств, сделает сотрудничество более прозрачным и минимизирует случаи недопоставок зерна", – считают в госпредприятии.

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Напомним, что аграрные расписки как механизм финансирования сельскохозяйственных производителей были введены в Украине в 2012 году, когда был принят соответствующий закон.

Согласно закону, аграрная расписка – это документ, который фиксирует безусловное обязательство сельхозпроизводителя рассчитаться со своим кредитором на указанных условиях. Закон выделяет два вида расписок: товарные, обязательства по которым должны выполняться поставкой соответствующей сельскохозяйственной продукции, и финансовые – обязательства выполняются путем оплаты оговоренной денежной суммы.