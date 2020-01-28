Фонд гарантирования выставил на аукцион пул активов "Дельта Банка"

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Аукцион по продаже пула активов АО "Дельта Банк" запланирован на 31 января 2020 года.

Основа пула – 14 кредитов юридических лиц, в обеспечении по которым находятся объекты по переработке сельскохозяйственной продукции в Одесской области. Также в составе пула – имущественные права по кредитным договорам и дебиторская задолженность. Некоторые активы находятся в залоге Нацбанка и "Укрэксимбанка".

Начальная цена лота – 995,36 млн грн.

Торги пройдут по голландской моделью аукциона с поэтапным снижением цены в течение дня.

Фонд гарантирования напоминает, что речь идет о продаже именно кредитов и прав требований, то есть долгов, а не непосредственно объектов недвижимости или имущества в залоге за ними. Это означает, что при покупке этих активов инвестор получает возможность работать с проблемными кредитами, и нет гарантии, что он получит доступ к объектам залога за ними.

В залоге по кредитам в составе пула: коммерческая недвижимость общей площадью 39 000 кв. м; действующий масложировой производственный комплекс с доступом к подъездной железнодорожной колеи и морского транспортного порта; 5,4 га земель коммерческого назначения, на которых предполагалось строительство морского комплекса по перевалке зерновых и двустороннего пирса; действующий масложировой комбинат по производству маргарина, подсолнечного масла и майонеза, расположен на 5,34 га промышленных земель рядом с железнодорожными путями. Все эти объекты расположены в Одесской области.

Ранее эти активы в 17 раз торговались как отдельно, так и в составе пула в системе "ProZorro.Продажи" и на площадке международного консультанта.