Фонд гарантирования ликвидировал банк "Демарк"

Об этом сообщает пресс-служба Фонда гарантирования вкладов физических лиц, передает БизнесЦензор.

"Требования кредиторов к банку, которые были неудовлетворены из-за недостаточности его имущества, считаются погашенными. Таким образом, полномочия Фонда гарантирования вкладов физических лиц как ликвидатора ПАО "Банк "Демарк" прекращены", – сказано в сообщении.

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Как сообщалось, по данным Фонда гарантирования, до признания неплатежеспособным банк "Демарк" проводил рисковую кредитную политику – в течение нескольких лет были заключены десятки схожих схемных кредитных соглашений на общую сумму почти 1,3 млрд грн.

Схемное кредитование также стало одной из причин значительного различия между оценочной и балансовой стоимостью активов, включенных в конкурсную массу банка: "на бумаге" активы банка оценены в 1,96 млрд грн, но независимые субъекты оценочной деятельности оценили их только в 236 млн грн.

По состоянию на начало февраля 2018 года вкладчиками Банк "Демарк" получено 992,7 млн грн. Общая сумма акцептующих кредиторских требований – 1,17 млрд грн.

Напомним, временная администрация в банк "Демарк" была введена с 29 сентября 2014 года.

Крупнейшим акционером банка "Демарк" на 1 июля 2014 года был бизнесмен Андрей Шинковенко через ЧП "Фининвест" (49,76%).