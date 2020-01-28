Власти России сменили куратора оккупированного Крыма

Об этом сообщил назначенный российскими властями глава оккупационных властей Крыма Сергей Аксенов, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

"Я говорил с премьер-министром Михаилом Владимировичем Мишустиным на прошлой неделе, и мы договорились, что куратором республики Крым будет Хуснуллин Марат Шакирзянович. Решение принято", – сказал Аксенов.

Он напомнил, что до отставки прежнего правительства РФ развитие региона курировал Дмитрий Козак.

"То, что было Дмитрием Николаевичем заложено, будет продолжено… Все программы, которые были заявлены будут реализованы – никаких изменений в этой ситуации не будет", – добавил Аксенов.

Марат Хуснуллни – выходец из Татарстана, 21 января 2020 года назначен вице-премьером правительства РФ. До этого с 2010 года Хуснуллин работал на разных постах в мэрии Москвы.

Как сообщалось, 15 января премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о решении подать в отставку с занимаемой с 2012 года должности после анонсированных президентом РФ Владимиром Путиным изменений в Конституцию о перераспределении полномочий органов власти.

Новым премьером по предложению Путина назнен глава ФНС Михаил Мишустин.