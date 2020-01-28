Кабмин обнародовал порядок проведения "зеленых" аукционов

Об этом сообщает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

Согласно документу, Государственное агентство энергоэффективности и оператор системы передачи НЭК "Укрэнерго" ежегодно до 15 сентября должны подавать Министерству энергетики и защиты окружающей среды предложения относительно размера ежегодных квот поддержки ВИЭ на следующие пять лет. При этом в постановлении указывается, что такие предложения должны формироваться, в том числе с учетом международных обязательств государства относительно развития альтернативной энергетики, Энергостратегии Украины, отчета об оценке соответствия (достаточности) генерирующих мощностей.

Минэкоэнерго в свою очередь каждый год до 31 октября обязано вносить правительству проект решения по объему квот. Проект может направляться на рассмотрение Кабмина как с обозначением доли квоты для каждого вида ВИЭ-генерации, так и без него. Среди прочего в нем может быть указан объем дополнительной квоты поддержки, предлагаемой к аукциону с земельными участками для строительства ВИЭ-объектов. Предложения по конкретным земельным участкам формируются с учетом энергоузлов, которые являются приоритетными для интеграции ВИЭ в объединенную энергосистему Украины (ОЭС).

В документе отмечается, что органы государственной/местной власти, которые по запросу Минэкоэнерго предлагают земельные участки к аукционам, должны засвидетельствовать обязательства не осуществлять какие-либо действия, которые могут привести к отчуждению, передаче в залог, предоставлению в пользование соответствующих участков до завершения аукционов и подписания договоров с их победителями.

Согласно постановлению, доступ участников аукционов к электронной торговой системе ("ProZorro.Продажи"), осуществляется через сервисы, предоставляемые авторизированными электронными площадками (АЭП), процедура отбора которых также определена постановлением №1175. На стадии подготовки к аукционам субъекты хозяйствования, которые планируют участие, имеют возможность через сайт АЭП задавать вопросы госпредприятию "Гарантированный покупатель" ("ГарПо") по части проведения торгов.

Аукцион проводится не раньше чем через 30 дней, но не позже 60 дней с момента его объявления "ГарПо".

Субъекты хозяйствования, желающие принять участие в торгах, через АЭП подают соответствующую заявку, содержащую закрытое предложение, в частности ценовое предложение и величину мощности (обозначается в кВт). Ценовое предложение, обозначаемое в евроцентах за 1 кВт-ч, не может быть выше уровня "зеленого" тарифа для СЭС и ВЭС, установленного на дату проведения аукциона, а для объектов, генерирующих энергию из биомассы, биогаза, объектов, генерирующих геотермальную э/э, – выше "зеленого" тарифа по состоянию на 1 января 2020 года. Участники аукциона до конечного срока подачи заявок имеют право аннулировать их или внести в изменения.

Основанием для отмены "ГарПо" аукциона (до момента его проведения) является: отмена или изменение решения Кабмина по объему квот, возникновение технических или программных неполадок. Аукцион считается несостоявшимся в случае, если на участие в нем поступило менее двух заявок.

Во время проведения торгов, после активации соответствующего модуля (модуля проведения аукциона), торговая система в течение 15 минут предоставляет участникам возможность ознакомиться с информацией в объявлении о проведении аукциона, а после автоматически отводит еще 15 минут на обновление в сторону уменьшения ценовых предложений. По окончанию этого времени система завершает аукцион и раскрывает информацию. Предложения участников размещаются по рейтингу в порядке увеличения ценового предложения. В случае подачи участниками одинаковых ценовых предложений выше в рейтинге отображается информация, которая была размещена раньше. В тот же день публикуется протокол результатов.

В течение 10 дней с момента его формирования "ГарПо" проводит проверку документов всех участников. По ее итогам торговая система формирует новый протокол. С этого момента, в соответствии с рейтингом, участники, подавшие наименьшие ценовые предложения в пределах лота на заявленную ими величину мощности, получают статус победителя и на протяжении 15 дней подписывают с "ГарПо" протокол о результатах аукциона и договор купли-продажи.

Как сообщалось, 24 апреля 2019 года Верховная Рада приняла закон 2712-VIII, которым с 2020 года вводятся "зеленые" аукционы и закрепляется обязательное участие в них инвесторов в солнечные электростанции (СЭС) мощностью более 1 МВт и ветроэлектростанции (ВЭС) более 5 МВт (или одна турбина). Закон заменяет систему господдержки объектов альтернативной энергетики в виде "зеленого" тарифа системой, в рамках которой поддержку государства будет получать инвестор, предложивший на аукционе наименьший тариф на э/э, производимую объектом. Согласно закону, пилотный аукцион должен был состояться до конца 2019 года, однако так и не состоялся.

По озвученным премьер-министром Украины Алексеем Гончаруком в конце декабря 2019 года данным, первые "зеленые" аукционы запланированы на апрель 2020 года.

Как отмечал в ходе пресс-конференции 21 января этого года глава Министерства энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, объем квот для аукционов будет определен после того, как участники рынка и государство достигнут компромиссного решения относительно урегулирования сложившейся на рынке ситуации с дефицитом средств "ГарПо".