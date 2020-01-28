"Укрнафта" списала 23 миллиона штрафов и пени еще одной компании Коломойского

Копия мирового соглашения обнародована в Едином госреестре судебных решений, передает БизнесЦензор со ссылкой на отраслевое издание enkorr.

Согласно материалам дела, спор начался в 2018 году из-за долга "Укрэнерго-Трейда" по трем контрактам покупки природного газа, подписанным в мае 2016 года. Чистый долг компании составлял 72 млн грн, начисленные штрафы и пени за его несвоевременную уплату — 22,7 млн грн.

До 1 ноября 2019 года "Укрэнерго-Трейд" погасил чистый долг, штрафные санкции на 22,7 млн грн оставались предметом спора. Именно они и были урегулированы мировым соглашением.

Как отмечает издание, если в декабре 2019 года "Укрнафта", после погашения основного долга подконтрольной "Привату" компании "НПК-Галичина", просто в одностороннем порядке отказалась от претензий на 6,5 млн грн штрафных санкций, то в случае с "Укрэнерго-Трейдом" это было сделано в ответ на якобы зеркальный отказ этой компании от своих претензий к "Укрнафте".

При этом претензии "Укрэнерго-Трейда" к "Укрнафте" были заявлены уже после того, как стороны уведомили суд о планах заключить мировое соглашение.

Так 16 декабря 2019 года "Укрнафта" попросила Хозяйственный суд Киева отложить рассмотрение дела "в связи с возможным урегулированием спора в добровольном порядке из-за поступления от "Укрэнерго-Трейда" предложения заключить мировое соглашение".

Через пять дней после этого, 21 декабря, "Укрэнерго-Трейд" обратилась в Хозяйственный суд Полтавской области с требованием обязать "Укрнафту" выплатить ей 26 млн грн компенсации из-за нарушенного в 2016 году обязательства по регистрации налоговых накладных по НДС. Рассмотрение этого иска в полтавском суде еще не началось по сути, как "Укрнафта" признала свою вину и согласилась включить эти требования в мировое соглашение по спору за газ.

В итоге 15 января 2020 года стороны обнулили все претензии друг к другу: "Укрнафта" простила пеню и штраф в размере 22,7 млн грн, а "Укрэнерго-Трейд" отказалась от заявленных за три недели до этого претензий на 26 млн грн.

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Напомним, "Укрэнерго-Трейд", по данным Национального антикоррупционного бюро, является одной из двух компаний, которые в период 2010–2016 годов занимались реализацией природного газа "Укрнафты" по договорам комиссии. Вторым комиссионером является ООО "Компания "Энергоальянс". Обе эти структуры имеют общий юридический адрес – г. Днепр, ул. Набережная Победы, 120.

ООО "Компания "Энергоальянс" известно тем, что летом 2015 года продавала природный газ, полученный по договору комиссии от "Укрнафты", Одесскому припортовому заводу. Эти поставки стали предметом расследования НАБУ по делу хищения средств ОПЗ, в рамках которого подозрение выдвинуто первому зампредправления НАК "Нафтогаз Украины" Сергею Переломе.

Напомним, 50%+1 акция "Укрнафты" принадлежит НАК "Нафтогаз Украины". Еще 42% владеют компании группы "Приват" Игоря Коломойского и его партнеров. "Приват" осуществляет операционный контроль над "Укрнафтой" с февраля 2003 года. За это время добыча нефти снизилась более чем в два раза, с 2,9 до 1,4 млн тонн, газа – в три раза, с 3,3 до 1,1 млрд куб. м, а сама компания стала крупнейшим должником госбюджета. По состоянию на начало 2019 года долг "Укрнафты" по налогам, с учетом штрафов и пеней, оценивался в 32 млрд грн.