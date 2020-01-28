"Мистецький Арсенал" пожаловался на нехватку денег и долг в 120 миллионов

Об этом сообщает пресс-служба ГП "Национальный культурно-художественный и музейный комплекс "Мистецький Арсенал" по итогам первого заседания обновленного Совета развития Арсенала, передает БизнесЦензор.

Согласно ообщению, дирекция Арсенала ознакомила присутствующих с предыдущими решениями Совета развития, планами на 2020 год и финансовыми вызовами в связи с недофинансированием уставной деятельности, инвестиционного проекта по реконструкции и задолженностью по кредитам, которая составляет 120 млн грн.

"Для того, чтобы сделать "Мистецький арсенал" настоящим объектом национального значения, нам надо обеспечить ему устойчивое развитие. Понять, каких ресурсов требует это учреждение, которые бы обеспечили ему эту устойчивость. Сейчас же вопрос заключается в том, что Арсеналу не хватает финансирования даже на существование, о развитии речь не идет", – приводится в сообщении цитата главы Совета развития Арсенала, министра культуры молодежи и спорта Владимира Бородянского.

Министр выразил намерение обсудить вопросы финансирования Арсенала с Министерством финансов, а также поднять этот вопрос на ближайшем заседании правительства.

Кроме того, по результатом заседания Совет развития Арсенала решил обратиться с письмом к правительству и к президенту с просьбой рассмотреть вопрос долговых обязательств Арсенала в размере 120 млн грн и способствовать его решению.

Также решено обратиться с письмом в Министерство развития экономики с просьбой предоставить объяснения о прекращении финансирования в рамках инвестиционного проекта на 2020 год и рассмотреть возможность восстановить его финансирования как остро необходимого для существования института.

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Как сообщалось, президент Владимир Зеленский 13 января утвердил новый состав Совета развития Арсенала.

Согласно документу, новым главой Совета по вопросам развития комплекса "Мистецький арсенал" назначен министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский, а секретарем генеральный директор госпредприятия "Мистецький арсенал" Олеся Островська-Люта.

В состав Совета также включена жена президента Елена Зеленская (по согласию).