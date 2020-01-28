Поступления в госбюджет в 2019 году оказались меньше плана на 35 миллиардов, – Казначейство

Об этом свидетельствуют данные Государственной казначейской службы, передает БизнесЦензор.

В том числе поступления от таможни составили 319,87 млрд грн, что на 9,3% или на 32,63 млрд грн меньше плана. Однако в декабре 2019 года план таможенных поступлений был перевыполнен на 11,4% или на 3,11 млрд грн – в госбюджет поступило 30,34 млрд грн.

Доходы местных бюджетов в 2019 году составили 282,75 млрд грн, что на 15,7% или на 38,45 млрд грн больше показателей 2018 года и на 1,5% (на 4,24 млрд грн) больше плана.

По итогам 2019 года государственный бюджет сведен с дефицитом 78,05 млрд грн при установленном в госбюджете потолке 91,13 млрд грн, уточняет Интерфакс-Украина.

В том числе по общему фонду дефицит составил 68,85 млрд грн при потолке 69,62 млрд грн.

В первые дни года Минфин со ссылкой на оперативные данные Госказначейства сообщил о дефиците госбюджета в минувшем году в 72,4 млрд грн, или 1,8% ВВП.

Дефицит госбюджета был практически полностью профинансирован за счет заимствований, так как поступления от приватизации составили всего 0,55 млрд грн, то есть 3,2% от первоначального бюджетного задания.