"Газпром" решил самостоятельно достроить "Северный поток-2"

Об этом заместитель главы правления российского "Газпрома" Елена Бурмистрова заявила в ходе European Gas Conference, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс.

По словам Буймистровой, проект построен уже почти на 94%.

Замглавы "Гапрома" добавила, что российская компания планирует сохранить экспортные поставки газа на текущем уровне в среднесрочной перспективе.

"В 2019 году мы экспортировали в дальнее зарубежье 199,3 млрд кубометров (в том числе 382 млн кубометров в Китай). Это немного (на 1,5%) меньше, чем в рекордном 2018 году, но больше, чем в 2017 году. В среднесрочной перспективе мы ожидаем, что поставки сохранятся на уровне прошлых лет, с корректировкой на погодные условия", – добавила Бурмистрова.

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Как сообщалось, ранее президент РФ Владимир Путин выразил надежду, что строительство газопровода "Северный поток-2" будет завершено до конца текущего года или в первом квартале 2021 года.

Напомним, в декабре 2019 года США ввели санкции в отношении подрядчиков строительства газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". В результате швейцарская компания Allseas, трубоукладчик "Северного потока-2", приостановила работы и вывела свои суда из зоны строительства. До завершения газопровода осталось проложить 160 км труб.

Между тем, по данным российских СМИ, "Газпром" способен достроить "Северный поток-2" самостоятельно, но это займет гораздо больше времени.