Украина присоединится к переговорам о сокращении субсидий для аграриев в рамках ВТО, – Минэкономики

Об этом шла речь во время Всемирного экономического форума в Давосе (Швейцария) на заседании министров стран-членов Кернской группы, передает БизнесЦензор со ссылкой на сообщение Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

Как сообщается, 23 января состоялось 41 заседание министров стран-членов Кернской группы, посвященное вопросу достижения прогресса в текущих переговорах ВТО по сельскому хозяйству. Впервые Украина приняла участие в заседании в статусе наблюдателя в Кернской группе.

Кернская группа объединяет 19 ведущих стран-экспортеров сельскохозяйственной продукции, на которые приходится более 25% мирового аграрного экспорта и которые выступают за либерализацию торговли в переговорах текущего (Дохийского) раунда в части вопросов, касающихся сельского хозяйства.

"Члены Группы подтвердили свою приверженность фундаментальным реформам, направленным на создание равных условий на мировых рынках для торговли сельскохозяйственной продукцией, а также выразили готовность быть драйверами в переговорах относительно сельского хозяйства во время конференции министров ВТО (июнь 2020 года)", – сказано в сообщении.

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В Минэкономики отмечают, что Украина, которая является экспортером сельскохозяйственной продукции, учитывая общность интересов в отношении необходимости пересмотра текущих правил международной торговли и дальнейшей ее либерализации путем снижения торговых барьеров, поддерживает инициативы Кернской группы.

"Решение проблем в торговле сельскохозяйственной продукцией – ключ к преодолению кризиса ВТО. Мы разделяем позицию государств-участников Кернской группы и рады, что члены группы подтвердили наш статус наблюдателя", – сказал глава министерства Тимофей Милованов в своем обращении к участникам заседания.

Милованов также подчеркнул, что уменьшение объема вредных для торговли субсидий – в интересах Украины, поэтому наша страна присоединяется к усилиям Кернской группы в продвижении этого вопроса в повестке дня ВТО.

По результатам встречи было принято заявление Группы, в котором привлечено внимание к стремительному росту на глобальном уровне внутренней поддержки, которая искажает торговлю, и предложено начать переговоры с целью заключения многосторонней договоренности по ограничению и дальнейшему уменьшению по крайней мере наполовину к 2030 году текущей суммы глобальной внутренней поддержки сельского хозяйства, которая искажает торговлю и производство.

Напомним, при вступлении в ВТО Украина обязалась не использовать экспортные субсидии и специальные защитные меры, существенно ограничила внутреннюю поддержку в сельском хозяйстве, взяв обязательства по de minimis на уровне развитых стран – 5% и на сегодня имеет одну из самых низких среднеарифметических связанных ставок ввозной пошлины на сельскохозяйственные товары среди членов ВТО (11,1%).