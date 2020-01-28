Минрегион запустил новую платформу для отбора проектов регионального развития

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает БизнесЦензор.

"На новой платформе областные государственные администрации уже могут объявлять конкурсные отборы проектов на 2021 год при условии наличия утвержденных региональных стратегий развития на 2021-2027 годы, планов их реализации, а также определенных приоритетных технических задач", – сказано в сообщении.

Обновленная платформа предусматривает, что каждый заявитель будет иметь собственный электронный кабинет, проекты и документация будут подаваться в электронном виде, регистрация и оценка проектов будет происходить исключительно на онлайн платформе с помощью квалифицированной электронной подписи.

В министерстве уточнили, что программы и проекты, реализуемые за счет ГФРР в 2020 году, а также дополнительные конкурсные отборы на этот год будут оставаться на старой платформе.

Напомним, госбюджетом на 2020 год предусмотрено 7,5 млрд грн на проекты Государственного фонда регионального развития.