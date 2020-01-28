Прокуратура взыскала с импортера газа 129 миллионов пошлины

Как сообщает пресс-служба ведомства, указанная компания при импорте природного газа и его реализации на рынке Украины уклонилось от уплаты таможенных пошлин, в результате чего в бюджет не поступили средства в размере более 129 млн грн, передает БизнесЦензор.

"Благодаря принятым во время досудебного расследования мерам обеспечено возмещение неуплаченных в государственный бюджет средств в полном объеме", – отмечается в сообщении.

При этом название компании, как и ее топ-менеджера, которому вручено подозрение, не уточняется.