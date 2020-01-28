Госдолг по итогам 2019 года снизился до 2 триллионов гривен

Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, в то же время в эквиваленте в иностранной валюте долг вырос на 7,71% и на конец года достиг $84,4 млрд, передает БизнесЦензор.

"Колебания суммы государственного долга обусловлено, в частности, укреплением национальной валюты (по состоянию на 31 декабря 2018 года курс составлял 27,6882 грн/$, а на 31 декабря 2019 года – 23,6862 грн/$)", – пояснили в Минфине.

Отношение государственного и гарантированного государством долга к прогнозному ВВП на конец 2019 года составило около 50%, а государственного долга – 44%, по сравнению с 60,9% и 52,3% на конец 2018 года соответственно.

По данным министерства, расходы госбюджета по погашению государственного долга в прошлом году составили 345,2 млрд грн, по обслуживанию – 119,2 млрд грн.

В частности, в мае 2019 года Украина погасила облигации внешнего государственного займа, выпущенные под гарантию США в 2014 году на сумму $1 млрд по ставке 1,844% годовых. Кроме того, в сентябре состоялось погашение еврооблигаций на $661 млн.

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В Минфине также отметили, что в конце 2019 года состоялось окончательное погашение специальных облигаций внутреннего государственного займа, которые выпускались в 2014 году для возмещения налога на добавленную стоимость.

"До 2017 года возмещение НДС происходило преимущественно в ручном режиме. Это создавало проблемы для работающего в Украине бизнеса, поскольку задолженность по возмещению НДС выплачивалась с нарушением сроков, и не деньгами, а за счет выпуска специальных НДС-облигаций", – сказано в сообщении.

В министерстве напомнили, что запуск в 2017 году публичного реестра заявок и сумм возмещения НДС и переход к автоматическому возмещению сделал этот процесс более эффективным. Сегодня украинские компании получают возмещение НДС в течение 60 дней с момента подачи заявки.

Как сообщалось, по состоянию на 31 декабря 2018 года государственный и гарантированный долг Украины составлял 2 триллиона 168,63 млрд грн или $78,3 млрд. В течение 2018 года года сумма государственного и гарантированного государством долга увеличилась на 26,94 млрд грн, при этом сумма долга в долларовом эквиваленте увеличилась на $2 млрд.