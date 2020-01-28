Криклий предложил отменить конкурсы на руководителей госпредприятий

Соответствующий проект изменений был внесен на заседание правительства 24 января, передает БизнесЦензор со ссылкой на Наші гроші.

Министерство спрогнозировало, что реализация акта будет способствовать оперативному решению вопроса назначения руководителя в случае возникновения вакансии.

В пояснительной записке Мининфраструктуры указало, что ст. 11 закона "Об управлении объектами государственной собственности", определено, что в государственных унитарных предприятиях и хозяйственных обществах, в уставном капитале которых более 50% акций принадлежат государству, наблюдательный совет образуется, ликвидируется и ее деятельность организуется в порядке, который определяет Кабмин. Этот порядок должен пересматриваться не реже одного раза в пять лет. В последний раз это было сделано в 2017 году.

Также закон относит к исключительной компетенции наблюдательного совета госпредприятия, в частности, назначение на должность и прекращение полномочий руководителя, утверждение условий контракта с ним, установление размера вознаграждения, заключение и разрыв с ним контракта, осуществление контроля за соблюдением условий контракта.

Министерство указало, что для крупных госпредприятий надлежащей практикой считается использование профессиональных консультантов по подбору персонала.

До этого законодательство делало исключение на назначение без кадрового конкурса руководителей предприятий, принадлежащих НАК "Нафтогаз Украины", предприятий концерна "Укроборонпром", ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины", АО "Укрзализныця", госбанков.

По данным Мининфраструктуры, на сегодня наблюдательные советы уже созданы в "Нафтогаз Украины", "Магистральные газопроводы Украины", "Укрзализныце", "Укрэнерго", "Укрпоште", "Прозорро. Продажи ", Полиграфкомбинате "Украина", Администрации морских портов Украины, аэропорту "Борисполь".

В марте прошлого года Кабмин внес изменения в устав "Нафтогаза", наделив собрание акционеров полномочиями на избрание и увольнение председателя и членов правления без представления наблюдательного совета.

На брифинге по окончании заседания правительства премьер-министр Алексей Гончарук не смог ответить на вопрос журналистов, приняло ли правительство предложенные Министерством инфраструктуры изменения.