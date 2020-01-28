Renault может назначить своим директором бывшего топ-менеджера Volkswagen

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Переход де Мео в Renault, за который должен проголосовать совет директоров, стал ожидаемым шагом для отрасли после того, как Volkswagen ранее в январе сообщил, что он уйдет с поста главы Seat, испанского подразделения VW. Будучи во главе Seat, де Мео вернул компанию к прибыльности, сделав ее одним из самых быстрорастущих брендов германского автомобильного концерна.

Renault уже сменил одного CEO после ареста бывшего главы компании Карлоса Гона в Японии в ноябре 2018 года. Как сообщалось, Гон, находившийся под следствием в Японии, в конце декабря сбежал в Ливан. После его ареста компанию возглавил Тьерри Боллоре, однако в октябре 2019 года он был отстранен от руководства. Обязанности гендиректора на временной основе перешли к финансовому директору компании Клотильде Дельбо.

Назначение де Мео было отложено в связи с застопорившимися переговорами между Renault и Volkswagen об условиях его ухода, сообщают источники. Пока не ясно, когда он приступит к выполнению обязанностей CEO.

Одной из проблем, которую предстоит решить новому главе Renault, является будущая структура альянса компании с Nissan. Напряженность между автопроизводителями усилилась после ареста Гона, также возглавлявшего Nissan.

Председателем совета директоров Renault и альянса с Nissan останется Жан-Доминик Сенар, отмечают источники.

Акции Renault в ходе торгов в Париже во вторник снижаются на 1,44%.