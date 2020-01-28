Фонд госимущества не смог через суд вернуть в госсобственность "Днеправиа" Коломойского

Об этом со ссылкой на Finbalance сообщает БизнесЦензор.

Свой иск Фонд мотивировал ненадлежащим исполнением "Галтера" обязательства передать взлетно-посадочную полосу, радиомаячную систему и земельные участки, на которых они расположены, в собственность государства.

По оценкам Фонда, "Галтера" из предусмотренных 882,1 млн грн инвестиций в 31.12.2014 для обновления аэропорта "Днепропетровск" (в т.ч. для реконструкции взлетно-посадочной полосы) внесла лишь 142,1 млн грн.

Хозсуд Киева в своем решении от 11.09.2019 констатировал, что Кабмин только 04.11.2015 определил госорган, которому должно быть передано соответствующее имущество. При этом с апреля 2014 (то есть от начала АТО) аэропорт использовали военные, из-за чего не было возможности осуществлять реконструкцию объекта. Также суд критически оценил аргумент Фонда гарантирования, что соответствующие работы могли быть проведены до апреля 2014 года, ведь договором о приватизации "Днеправиа" не было определено дату начала реконструкции, а потому ООО "Галтера" имело право по собственному усмотрению ее определить в любой промежуток времени до 31.12.2014.

Суд апелляционной инстанции также пришел к выводу, что Фонд госимущества не доказал обстоятельства "существенного нарушения ответчиком обязательств по спорному договору".

Как сообщалось, в январе Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу Фонда госимущества, отменив решения судов низших инстанций в деле по иску ФГИ к ООО "Галтера" о расторжении договора о приватизации "Днеправиа" и передал его на рассмотрение в суд первой инстанции.

Напомним, 30 марта 2017 года Хозсуд Днепропетровской области удовлетворил иск ФГИ и разорвал договор купли-продажи от 28 августа 2009 года акций ПАО "Авиационная компания "Днеправиа" в размере 94,572% уставного капитала общества, который был заключен между ФГИ и ООО "Галтера". Согласно решению суда, акции "Днеправиа" должны быть списаны в пользу государства.

Однако 27 июня 2018 года Днепропетровской апелляционный хозсуд удовлетворил апелляционную жалобу ООО "Галтера" и отменил решение суда первой инстанции.

По данным НКЦБФР, на конец третьего квартала 2018 года владельцем 99,45% акций авиакомпании было ООО "Галтера".

Осенью 2017 года стало известно, что компания "Днепроавиа", которую через суды начали возвращать государству весной, осталась без самолетов и в процедуре банкротства. У "Днипроавиа" также закончился срок действия сертификата эксплуатанта. Воздушные суда Embraer авиаперевозчика переданы WindRose.

Обе компании связывают с группой "Приват" и Игорем Коломойским.