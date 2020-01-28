Первый случай заражения новым китайским вирусом подтвержден в Германии

Об этом со ссылкой на DW сообщает БизнесЦензор.

Пациент изолирован и находится в хорошем состоянии, подчеркнули в ведомстве. Людей, с которыми мужчина находился в тесном контакте, проинформировали о симптомах, мерах предосторожности и путях передачи инфекции.

Позже выяснилось, что госпитализированный баварец заразился вирусом от своего китайского коллеги. Как сообщили представители компании Webasto, в которой работает зараженный житель Баварии, несколько недель назад он общался с жительницей Китая, посещавшей центральный офис в Штокдорфе. По возвращении на родину у нее было диагностировано заражение вирусом 2019-nCoV.

Специалисты Института имени Роберта Коха считают низким риск заражения для других жителей Баварии.

Первые случаи заражения новым коронавирусом были связаны с оптовым рынком морепродуктов в городе Ухань в китайской провинции Хубэй. До его закрытия 1 января на этом рынке продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения.

По состоянию на 28 января заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено более чем у 4500 человек, а число скончавшихся превысило 100 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин свыше 56 млн человек в 18 городах Хубэя.

Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Франции, Южной Корее и Японии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение. ВОЗ объяснила решение малым числом случаев заболевания за пределами Китая. Однако генеральный директор организации Тедрос Адханом 26 января отправился в КНР для консультаций с правительством и экспертами в медицинской сфере.