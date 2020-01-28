В Киеве планируют ввести суточные и унифицировать месячные проездные билеты

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

Об этом говорится в проекте распоряжения Киевгоргосадминистрации (КГГА) "Об установлении тарифов на перевозку пассажиров и стоимости проездных билетов в городском пассажирском транспорте, работающем в обычном режиме движения".

В частности, планируется, что стоимость месячного билета на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере и метрополитене без ограничения количества поездок будет составлять 1,300 тыс. грн (650 грн при покупке на вторую половину месяца), для студентов вузов и ПТУ дневной формы обучения – половину стоимости (650 грн), для учеников дневной формы обучения – четверть стоимости, или 325 грн (162,5 грн на вторую половину месяца). При этом городская электричка в перечне доступных видов транспорта для этого билета не значится.

Билеты с ограничением количества поездок в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке будут стоить 290 грн на 46 поездок в течение месяца, 390 грн на 62 поездки, 575 грн на 92 поездки и 770 грн на 124 поездки. При этом, согласно проекту распоряжения, на вторую половину месяца эти билеты также планируется реализовывать за 50% стоимости с ограничением в то же количеством поездок. Аналогичные билеты для студентов вузов и ПТУ будут продаваться за половину стоимости, для учеников дневной формы обучения – 25% стоимости; например, школьный проездной с ограничением в 46 поездок в течение месяца будет стоить 72,5 грн.

Также планируется ввести билеты на проезд в автобусах, трамваях, троллейбусах, фуникулере, метрополитене и в городской электричке без ограничения количества поездок сроком действия на 1-3 суток. В частности, такой билет сроком действия 24 часа будет стоить 100 грн, 48 часов – 150 грн, 72 часа – 200 грн.

При этом тарифы на разовые поездки остаются неизменными: от 6,5 до 8 грн в зависимости от количества приобретаемого одновременно количества поездок. Как и ранее, при покупке от 1 до 9 поездок цена проезда будет 8 грн, от 10 до 19 – 7,7 грн, от 20 до 29 поездок – 7,4 грн, от 30 до 39 – 7,1 грн, от 40 до 49 поездок – 6,8 грн, и лишь при покупке 50 поездок одновременно стоимость одной составит 6,5 грн.

В стоимости проездных билетов не учтена стоимость носителя электронного билета, на котором фиксируются приобретенные и использованные поездки.

Срок действия поездок на транспортном ресурсе носителя электронного билета составляет 12 месяцев с даты последней регистрации электронного билета в автоматизированной системе учета оплаты проезда. Приобретенные до 31 марта 2020 года поездки на пластиковой бесконтактной карточке старого образца, действующей только в метрополитене, будут действуют до 31 марта 2021 года.

В настоящее время стоимость проездного билета на один календарный месяц в наземном транспорте без ограничения количества поездок будет стоит 390 грн, в метрополитене - 610 грн, на два вида транспорта (наземный+метро) на 46 поездок - 570 грн; на 62 поездки - 670 грн.