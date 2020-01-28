БизнесЦензор

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28.01.20 10:54

Airbus договорилась с Францией, Великобританией и США о прекращении расследования взяточничества

Airbus Group объявила, что ей удалось достигнуть принципиального соглашения с властями Франции, Великобритании и США о прекращении расследований о взяточничестве со стороны европейского авиаконцерна.

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Об этом со ссылкой на Коммерсант сообщает БизнесЦензор.

Теперь сделки с властями должны быть одобрены местными судами.

Airbus не предоставляет дальнейших деталей переговоров с регуляторами трех стран, так как соглашения еще не подписаны. Официально пока не названы и суммы, которые компании придется заплатить властям в обмен на прекращение расследований. Но по мнению аналитиков, опрошенных Financial Times, в общей сложности речь может идти о 3 млрд евро.

Европейский производитель подозревается властями трех стран в даче взяток официальным лицам на общую сумму в несколько сотен миллионов долларов. Первым расследование в отношении Airbus начало Управление по борьбе с крупным мошенничеством (SFO) Великобритании еще в середине 2016 года.

В следующем году стало известно о начале аналогичного расследования со стороны прокуратуры Мюнхена, а в конце 2018 года о собственном расследовании компанию уведомило Министерство юстиции США, хотя оно начало проверку в отношении производителя еще в конце 2017 года.

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