Цены на нефть находятся ниже $60 за баррель

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

Утром мартовские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures у $59,17 за баррель, что на $0,15 (0,25%) ниже цены закрытия понедельника. За предыдущую сессию контракт подешевел на $1,37 (2,26%), до $59,32 за баррель. В середине дня его цена опускалась до $58,68 за баррель.

Мартовские фьючерсы на WTI торговались утром в Нью-Йорке на уровне $53,06 за баррель, это на $0,08 (0,15%) ниже уровня предыдущего закрытия. За понедельник WTI подешевела на $0,98 (1,81%), до $53,14 за баррель.

На утро 28 января, по официальным данным, количество подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом достигло 4515 на материковой части Китая, умерли 106 заболевших. Вылечились и выписаны 60 человек. Врачи оценивают состояние 976 заболевших как критическое. Еще у 6973 человек подозревают заражение.

Случаи заболевания пневмонией также подтверждены в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии.

В зависимости от того, как будет развиваться ситуация в Китае, цена WTI может упасть до $47-$50 за баррель, а цена Brent - до $55 за баррель, считает старший рыночный аналитик OANDA в Сингапуре Джефри Холли.