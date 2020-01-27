Подозреваемая в фиктивном ремонте фирма получила еще 380 миллионов на ремонт дорог

Как передает БизнесЦензор, об этом сообщают Наші гроші со ссылкой на данные в системе "Прозорро".

Согласно условиям договора, до концу 2024 года, в то есть в течение четырех лет фирма должна содержать государственные дороги общей протяженностью 463 км. В частности национальную трассу Н-02/М-06/ – Кременец - Белая Церковь - Ржищев - Канев - Софиевка на участке км 20+778 - км 90+758 длиной 58 км, а также ряд региональных и территориальных дорог.

Речь идет о ликвидации выбоин, холодном фрезеровании, обустройстве асфальтобетонного покрытия и разметки, замене бортовых камней, знаков и ограждения, зимнем содержании, уборке, кошении травы и тому подобное.

Как отмечает издание, итоговая ведомость ресурсов и сметы не опубликованы, что не позволяет сравнить цены материалов и оборудования с рыночными.

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Допущенными конкурентами победителя тендера были ООО "Техно-Строй-Центр", ДочП "Тернопольский облавтодор", ООО "Глобал Билд Инжиниринг" и ООО "БМБуд".

Все участники, кроме фирмы "БМБуд", очень активно торговались, в результате чего цена сделки с победителем "Авакс Проф" оказалась на 41% ниже ожидаемой стоимости закупки в 647,6 млн грн.

При этом "Тернопольский облавтодор" безуспешно жаловался в АМКУ, что окончательная цена "Авакс Проф" является заниженной и нереальной для выполнения полного комплекса услуг.

ООО "Автомагистраль-Юг" Валерия Короткова и Олега Наливанного не допустили к аукциону, так как оно не предоставило копию указанного в справке аналогичного договора и письмо от поставщика услуг техники.

Сначала "Авакс Проф" тоже не допустили к торгам из-за отсутствия свидетельств на несколько экскаваторов. Но фирма возобновилась через АМКУ, доказав, что тендерная документация не требовала иметь минимально необходимое количество техники и предоставлять свидетельства именно на всю технику.

Собственником зарегистрированного в Тернополе ООО "Авакс Проф" сейчас указан Александр Григорьевич Ярмоленко, однако ранее фирма принадлежала Дмитрию Александровичу Ярмоленко и Анне Васильевне Ярмоленко. Жена Александра Ольга Ярмоленко является заместителем начальника Отдела здравоохранения и медицинского обеспечения Тернопольского горсовета.

Напомним, в 2016 году "Авакс Проф" выиграл два тендера управления Тернопольской ОГА на капремонт дорог по улицам Энергетической и Леси Украинский в городе Шумск. В 2017 году полиция начала уголовное производство по этим подрядам. Фирму подозревают в присвоении бюджетных средств путем составления фиктивных актов выполнения работ по завышенным объемам, тогда как работы не были выполнены.

Другое дело касается ремонта и содержания дорог для Тернопольской САД в 2016 году.