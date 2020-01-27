Европейский центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков банкноты

Об этом сообщил Европейский центробанк (ЕЦБ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

96,4% подделок было обнаружено в самих странах еврозоны, и только 0,6% в остальном мире за пределами ЕС.

Более 70% выявленных подделок составляли банкноты 20 и 50 евро. Они остаются самыми привлекательными для фальшивомонетчиков.

В то же время ЕЦБ подчеркивает, что вероятность получения поддельных купюр крайне незначительна, поскольку их очень мало на фоне подлинных банкнот.

Так, в обращении находится около 24 млрд бумажных купюр общей стоимостью около 1,3 трлн евро.

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В Европейском центробанке напомнили, что банкноты евро несложно проверить с использованием метода "на ощущение, вид и наклон", описанного на вебсайте ЕЦБ. Если банкнота вызвала подозрение, первое, что нужно сделать, это внимательно сличить ее с другими. Только после этого есть смысл обращаться в полицию или в банк.