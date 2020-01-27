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27.01.20 20:36

"Газпром" поставил первый миллиард кубометров газа по "Турецкому потоку"

Российский "Газпром" по газопроводу "Турецкий поток" поставил первый миллиард кубометров газа.

"Газпром" поставил первый миллиард кубометров газа по "Турецкому потоку"

Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на сообщение российской компании, передает БизнесЦензор.

Около 54% из этого объема доставлены на турецкий газовый рынок, порядка 46% - на турецко-болгарскую границу.

"Турецкий поток" - экспортный газопровод из России в Турцию через Черное море. Проектная мощность - 31,5 млрд кубометров газа в год.

Коммерческие поставки по газопроводу начались 1 января 2020 года. 

Ранее глава Оператора ГТС Сергей Макогон оценил потери Украины от "Турецкого потока" в $450 млн.

Макогон отмечал, что транзит газа через Украину в Балканском направлении с 1 января 2020 года осуществляется только для нужд Румынии и Молдовы. Болгария, Турция и другие страны в этом регионе уже не получают газ через Украину. Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров.

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