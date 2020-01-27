Бывший депутат от "Блока Порошенко" возглавит набсовет "РВС Банка" с 1% акций

Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации НКЦБФР, передает БизнесЦензор со ссылкой на FinClub.

Согласно сообщению, новым главой набсовета планируется избрать Руслана Демчака сроком на три года.

При этом новый состав наблюдательного совета не определен, только сообщается, что "избрание членов наблюдательного совета "РВС Банк" будет происходить путем кумулятивного голосования".

В то же время в проекте решения предстоящего собрания определено прекратить с 27 февраля досрочно полномочия действующих председателя и членов наблюдательного совета "РВС Банка".

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Как сообщалось, в декабре 2019 года "РВС Банк" объявил, что депутат Верховной Рады VIII созыва, бывший заместитель главы комитета по вопросам финансовой политики Руслан Демчак стал его акционером. Однако доля приобретенных Демчаком акций не уточнялась.

Позже первая заместитель председателя НБУ Екатерина Рожкова сообщила, что Демчак приобрел менее 1% акций "РВС Банка", поэтому не обращался за согласованием сделки в Нацбанк.

Напомним, в феврале 2018 года Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил депутату от "Блока Петра Порошенко" Руслану Демчаку приобрести более 50% акций АО "РВС Банк". Комитет также предоставил разрешение Александру Стецюку на приобретение более 25% акций "РВС Банка".

"РВС Банк" был создан в 2015 году на базе неплатежеспособного "Омега Банка" и выкуплен "Украинской бизнес-группой" (UBG). UBG ранее контролировалась Демчаком и владела "Эрде Банком".

Сейчас ООО "Украинская бизнес группа" оформлено на Александра Стецюка, последний был помощником нардепа Демчака, а также его соседом в Винницкой области. Демчак отрицал любую причастность к UBG.