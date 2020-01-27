Минрегион создал новую методику разработки схем теплоснабжения городов

Как сообщает пресс-служба министерства, сейчас проект документа направлен на согласование в центральные органы власти, передает БизнесЦензор.

Как указано в пояснительной записке к документу, на сегодня подробный порядок разработки схем теплоснабжения населенных пунктов отсутствует, что не позволяет реализовать положения закона "О теплоснабжении" и право потребителей отделить (отключить) от сетей централизованного отопления свою квартиру или нежилое помещение.

Методика направлена ​​на внедрение в населенных пунктах с количеством жителей более 20 тыс. человек системы централизованного теплоснабжения, которая предусматривает производство 50% тепловой энергии из возобновляемых источников или 75% тепловой энергии, производимой в процессе когенерации.

Методика определяет экономически самый эффективный вариант теплоснабжения и позволяет достичь установленных целевых показателей состояния систем теплоснабжения.

"Тем самым потребители, совладельцы многоэтажных домов смогут принять решение об отказе от централизованного теплоснабжения, если в разработанной схеме будет определена целесообразность перевода дома на автономное или индивидуальное отопление", – пояснили в Минрегионе.

Читайте также: Кабин изменил правила объединения общин

В свою очередь для теплоснабжающих предприятий разработанная по методике новая схема определяет варианты и перспективы развития отрасли на 10 лет с соответствующим источником финансирования.

Для органа местного самоуправления методика позволит разработать составляющую генерального плана развития населенного пункта, которая станет основой для развития его систем теплоснабжения и позволит планировать наиболее экономически эффективное теплоснабжение.