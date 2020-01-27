НБУ обжаловал отмену штрафа для "МТБ Банка" на 4,4 миллиона

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

В апреле 2019 года НБУ наложил на "МТБ Банк" штраф в размере 4,35 млн грн. Основанием для принятия такого решения является установление НБУ факта совершения ПАО "МТБ Банк" рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга.

В частности, регулятором выявлены факты проведения финансовых операций по перечислению безналичных средств в сумме около 1,18 млрд грн на счета другого банка, которые в дальнейшем средствами инкассации этого банка доставлялись наличными до подразделений клиентов.

"По результатам анализа договоров, которые были получены банком уже после проведения финансовых операций, было установлено, что они идентичны по содержанию, отдельные договоры содержат недостоверную или противоречивую информацию, а также предусматривают условия, указывающие на отсутствие экономической целесообразности для одной из сторон. Отдельные участники финансовых операций и некоторые юрлица, выступавшие стороной в договорах, фигурируют в уголовных производствах", – сказано в сообщении.

"Марфин Банк" (ранее - "Морторгбанк", "Морской транспортный банк") основан в 1993 году. В марте 2018 года сменил название на "МТБ Банк".

По данным Нацбанка, на 1 января 2019 года Михаил Партикевич опосредовано через компанию Saggarco Limited (Кипр) владел 68,504% акций банка, Хамед Алихани прямо владел 31,496% , Игорь Згуров опосредовано - 6,165% акций.

На 1 октября 2019 года по размеру общих активов (5,6 млрд грн) "МТБ Банк" занимал 26 место среди 76 действующих в стране банков.