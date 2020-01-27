Задержанный за махинации с квартирами экс-глава "Спецжилфонда" вышел под залог

Об этом сообщила спикер Специализированной антикоррупционной прокуратуры Ольга Постолюк, передает БизнесЦензор со ссылкой на Українські новини.

"Он внес залог", – сказала представитель САП.

Спикер не уточнила, когда именно был внесен залог, однако это было сделано в установленный судом 5-дневный срок.

Ранее Высший антикоррупционный суд отпустил экс-директора КП "Спецжилфонд" под залог в 2,3 млн грн и запретил выезд за границу.

Как сообщалось, 20 января Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о подозрении в злоупотреблении служебным положением бывшему директору столичного коммунального предприятия "Спецжилфонд".

По данным следствия, действия подозреваемого нанесли общине Киева 5,9 млн грн ущерба.

Как установило следствие, подозреваемыйф продал в 2015 году имущественные права на 20 квартир в новостройке на Печерске, заказчиком которого был "Спецжилфонд", по существенно заниженным ценам.