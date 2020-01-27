"Укравтодор" анонсировал строительство дорог из отходов компаний Ахметова в четырех областях

Об этом в комментарии ЦТС сообщил глава "Укравтодора" Александр Кубраков, передает БизнесЦензор.

"Есть распоряжение Кабинета министров, где прописано, что мы будем стимулировать строительство и ремонт дорог с использованием золошлаков в отдельных регионах", –напомнил Кубраков.

По его словам, те компании, которые будут подавать предложения на строительство и ремонт с использованием шлаков, будут иметь преимущества. Речь идет о строительстве в Днепропетровской области, Запорожской, Донецкой и Кировоградской.

"Во всех этих регионах точно хотим использовать золошлаки", – резюмировал Кубраков.

Как сообщалось, Кабинет министров 4 декабря 2019 года принял распоряжение "О применении отходов производства в дорожном строительстве", предусмотрев преимущество для строительства дорог из отходов на тендерах. Речь идет об использовании в дорожном строительстве металлургических шлаков и зол.

Согласно решению Кабмина, отныне при осуществлении публичных закупок работ по строительству и ремонту дорог будет обязательно предусматриваться применение неценового критерия "Мероприятия по защите окружающей среды" с удельным его весом не менее 10%.

До этого ценовой критерий оставался единственным критерием, который применялся заказчиками выполнения ремонтно-строительных работ на автомобильных дорогах общего пользования для определения подрядных организаций.

В Украине образуется порядка 7,5 млн золошлаковых отходов в год. Из них 5 млн тонн генерирует холдинг ДТЭК Рината Ахметова.