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27.01.20 17:44

Ахметов купил королевскую резиденцию на Лазурном берегу за 200 млн евро. ВИДЕО

Компания SCM Holdings Limited Рината Ахметова подтвердила покупку элитной виллы Les Cedres во Франции у Campari Group.

Ахметов купил королевскую резиденцию на Лазурном берегу за 200 млн евро. ВИДЕО

Об этом сообщается на сайте SCM, передает БизнесЦензор.

"Компания рассматривает актив как долгосрочную инвестицию. Для SCM Holdings Limited недвижимость является ключевым бизнесом для инвестиций в Европе и Северной Америке, а также в горнодобывающей промышленности и металлургии, энергетике, СМИ и транспорте", – сказано в сообщении.

По данным Financial Times, покупка виллы на Французской Ривьере обошлась Ахметову в 200 млн евро.

Компания Ахметова купила особняк, известный как Villa Les Cedres, в Сен-Жан-Кап-Ферра, после того, как итальянский производитель напитков Campari объявил о его продаже в прошлом году.

Villa des Cedres, вилла площадью 18 тысяч квадратных футов на побережье, была построена в 1870 году и некогда была имением короля бельгийцев Леопольда II.

Davide Campari-Milano SpA в августе прошлого года заявила, что достигла предварительного соглашения о продаже исторического здания за 200 млн евро неуказанному покупателю для частного использования.

При этом в компании Ахметова отказалась комментировать, будет ли олигарх использовать виллу в качестве частной резиденции.

Итальянская компания купила особняк с 14 спальнями на 35 акрах земли у французской Société des Produits Marnier Lapostolle, производителя ликера Grand Marnier, в 2016 году.

Как отмечает издание, стоимость этого приобретения Ахметова превышает 136 млн фунтов, которые он заплатил за квартиру в роскошном лондонском комплексе One Hyde Park в 2011 году, самых дорогих апартаментов в Великобритании на то время.

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