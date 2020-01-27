Cаудовский фонд планирует купить британский футбольный клуб за $450 миллионов, – WSJ

Об этом пишет WSJ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Сумма сделки, по данным источников издания, может составить около 340 млн британских фунтов стерлингов или примерно $445 млн.

Отмечается, что PIF может купить клуб вместе с группой инвесторов во главе с британкой Амандой Стейвли, специализирующейся в том числе на привлечении инвестиций из арабских стран.

Сейчас владельцем "Ньюкасла" является британский бизнесмен Майк Эшли, купивший клуб в 2007 году. Однако на протяжении почти всех лет его владения "Ньюкаслом" появляются слухи о его продаже. Впервые о желании продать клуб бизнесмен заявил всего через год после его покупки, в 2008 году.

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Как отмечает WSJ, арабские инвесторы не впервые проявляют интерес к клубам британской премьер-лиги. В 2008 году Abu Dhabi United Group for Development and Investment купила футбольный клуб "Манчестер Сити" у бывшего премьер-министра Таиланда Таксина Чинавата. Стоимость сделки оценивалась в 200 млн фунтов ($360 млн по курсу на тот момент) с учетом долга.

Владельцем Abu Dhabi United Group является шейх Мансур бен Зайд Аль Нахайян, член правящей семьи эмирата Абу-Даби.