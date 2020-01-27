Россия и Катар стали крупнейшими поставщиками сжиженного газа в Западную Европу

Об этом сообщает Interfax Global Energy Services со ссылкой на данные оператора французской газотранспортной системы GRT Gaz, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком СПГ в Западную Европу.

Французские СПГ-терминалы в прошлом году имели рекордный уровень услуг по регазификации - 18,95 млн тонн.

Именно в регионах, где расположены французские СПГ-терминалы, больше всего вырос спрос на газ. Так, в Бретани, где расположен терминал Montoir-de-Bretagne, спрос на газ увеличился в прошлом году на 10% по сравнению с 2018 годом. На Лазурном берегу, где расположен терминал Fos Cavaou, потребление выросло на 15%. После падения в 2018 году газовая энергогенерация во Франции увеличилась в 2019 году на 40% - с 36 до 50 ТВт.ч

Согласно данным GRT Gaz, на долю Катара пришелся 21% импорта СПГ во Францию, Бельгию, Испанию, Великобританию и Италию в 2019 году. Россия идет почти вплотную - 20%, в то время как на США и Нигерию пришлось по 15%.

Тринидад и Тобаго заняли 8% в импорте, Норвегия - 4%, Перу - 2%.

Трубопроводные же поставки газа в Европу упали в 2019 году на 5%. При этом экспорт из Алжира в Италию снизился на 40%, а из Алжира в Испанию - на 32%.